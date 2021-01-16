شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تتهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء إستمرار اللجان الدورية على الأراضي الزراعية والسكنية لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

و من جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة لتنفيذ إزالة كلية في المهد بجميزة بني عمرو عبارة عن إزالة غرفة بالدبش وسور بدون ترخيص على مساحة ٤٠ متر، داخل الحيز العمراني وتطبيق القانون على المخالفين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيتة والإدارة الزراعية، بالتصدي لحالتي تعدي عبارة عن مباني بالدبش الأبيض بقرية غيته، الأولى على مساحة ١٠٠ متر، والأخرى على مساحة ١٢٠متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.