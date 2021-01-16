شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الدوري الإنجليزي ومواعيد مباريات ليفربول ومانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلعب نادي ليفربول ضد مانشستر يونايتد الأحد 17/1/2021 ضمن جدول مباريات الدوري الانجليزي ويتصدر فريق مان يونايتد ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 36 نقطة، بينما يأتي فريق ليفربول في مركز الوصيف برصيد 33 نقطة وذلك ضمن جدول الدوري الانجليزي الممتاز .

يلعب نادي مانشستر يونايتد 4 مباريات خلال شهر يناير وهي:

الأحد 17/1/2021: مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

الأربعاء 21/1/2021: مباراة ضد مان يونايتد ضد فولهام

الأربعاء 27/1/2021: مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد

الأحد 31/1/2021: مباراة مان يونايتد ضد ارسنال

يلعب نادي ليفربول 4 مباريات خلال شهر يناير وهي:

الأحد 17/1/2021: مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

الخميس 21/1/2021: مباراة ليفر ضد بيرنلي

الخميس 28/1/2021: مباراة ليفربول ضد توتنهام

الأحد 31/1/2021: مباراة ليفر ضد ويست هام

جدول مباريات الدوري الإنجليزي حتي نهاية شهر يناير بالترتيب

السبت 16/1/2021 مباراة وولفر هامبتون وويست بروميتش >> الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

السبت 16/1/2021 مباراة وست هام وبيرنلي >> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 16/1/2021 مباراة ليدز وبرايتون >> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 16/1/2021 مباراة استون فيلا وايفرتون >> الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 16/1/2021 مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون >> الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 17/1/2021 مباراة شيفيلد وتوتنهام الساعة 4 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 17/1/2021 مباراة ليفربول ومان يونايتد >> الساعة 6.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 17/1/2021 مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس >> الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الاثنين 18/1/2021 مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد >> الساعة10 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 19/1/2021 مباراة وست هام وويست بروميتش >> الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 19/1/2021 مباراة ليستر سيتي وتشيلسي >> الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 20/1/2021 مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا >> الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 20/1/2021 مباراة ليدز وساوثهامبتون >> الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 20/1/2021 مباراة مانشستر يونايتد وفولهام >> الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 21/1/2021 مباراة ليفربول وبيرنلي >> الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة نيوكاسل يونايتد وليدز >> الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة برايتون وفولهام >> الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة ساوتهامبتون وأرسنال >> الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 26/1/2021 مباراة ويست بروميتش ومانشستر سيتي >> الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 مباراة تشيلسي وولفرهامبتون >> الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 مباراة بيرنلي واستون فيلا >> الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 كريستال بالاس ووست هام >> الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد >> الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 ايفرتون وليستر سيتي >> الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 27/1/2021 ليفربول وتوتنهام >> الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 ايفرتون ونيوكاسل يونايتد >> الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 كريستال بالاس وولفرهامبتون >> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد >> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 ويست بروميتش وفولهام >> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 تشيلسي وبيرنلي >> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 أرسنال ومانشستر يونايتد >> الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 ساوثهامبتون وأستون فيلا >> الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 30/1/2021 برايتون وتوتنهام >> الساعة 4 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 31/1/2021 ليستر سيتي وليدز >> الساعة 4 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 31/1/2021 وست هام وليفربول >> الساعة 6.30 مساءًا بتوقيت مصر.