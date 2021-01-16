شكرا لقرائتكم خبر عن ميكنة الخدمات المقدمة في مكتب الشهر العقاري ببئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين في مكتب الشهر العقاري بمدينة بئر العبد.

وقال سامي كامل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بشمال سيناء، أنه تم توفير جهاز حاسب آلي بجميع مشتملاته لمكتب الشهر العقاري ببئر العبدلتحويل الخدمة المقدمة للمواطنين من ورقية إلى مميكنة.

أضاف كامل، أن الشهر العقاري في بئر العبديقدم عدد من الخدمات للمواطنين منها توكيل رسمي عام في القضايا، توكيل رسمي عام في البنوك، توكيل في الأمور الزوجية، توكيل عام مخصص، توكيل إدارة سيارة، توكيل بيع سيارة، إقرار رسمي، بجانب عدد من الخدمات الاخري.