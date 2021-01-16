شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الدوري المصري هذا الأسبوع ومواعيد مباريات الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلعب النادي الأهلي ونادي الزمالك مباراتين هذا الأسبوع ضمن جدول مباريات الدوري المصري ، ويلعب الاهلي ضد البنك الاهلي يوم الأحد كما يلعب الأهلي ضد المقاولون يوم الخميس بينما يلعب الزمالك ضد الجونة يوم الثلاثاء وذلك ضمن جدول الدوري المصري الممتاز .

ويتصدر فريقا الأهلي والزمالك ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة لكل منهما، ثم نادي الجونة يأتي في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، ثم نادي الأهرام برصيد 12 نقاط لكل منهما.

جدول مباريات الدوري المصري اليوم وغدًا بالترتيب:

الأحد 17/1/2021 مباراة سموحة والانتاج الحربي >> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 17/1/2021 مباراة الاهلي والبنك الاهلي >> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الاثنين 18/1/2021 مباراة الاتحاد السكندري وانبي >> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الاثنين 18/1/2021 مباراة الاسماعيلي والمقاولون >> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الاثنين 18/1/2021 مباراة غزل المحلة ومصر المقاصة >> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الاثنين 18/1/2021 مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش >> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 19/1/2021 مباراة الزمالك والجونة >> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 20/1/2021 مباراة المصري ووادي دجلة >> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 21/1/2021 مباراة الاهلي والمقاولون >> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 22/1/2021 مباراة طلائع الجيش والانتاج الحربي >> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 22/1/2021 مباراة سموحة والأهرام >> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري ومباريات الأهلي والزمالك هي:

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي ومباراة الأهلي ضد المقاولون وكذلك مباراة الزمالك ضد الجونة وجميع مباريات الدوري المصري باعتبارها القناة هي حق البث الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز 2021.