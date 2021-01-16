شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 17 عملية جراحية في مستشفى بئر العبد المركزي خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفي بئر العبد المركزي عن أجراء 17 عملية جراحية في المستشفي خلال أسبوع ، حيث قام باجرائها فريق طبي في جراحة العظام من أطباء الجامعات المصرية بالتعاون مع أطباء المستشفي.

وقال الدكتور تامر حمدي، مدير عام المستشفي ، أن العمليات الجراحية التي أجريت هي، تثبيت كسر أعلى لقمة عظم العضد، تثبيت كسر بمركز نمو الكوع ، تثبيت كسر بالساق، تثبيت كسر بالعضد ورقعة عظمية من الحوض وكسر بالابهام، تثبيت كسر بالفخذ و الساق ، تثبيت لكسر برأس عظم الكعبرة ، تثبيت لكسر بعظم الزند ، تثبيت لكسر بأسفل عظم الكعبرة و الزند، تثبيت لكسر مفتت بالزند ، تثبيت لكسر بمركز نمو أسفل الساق، ازالة شريحة و مسامير و تنظيف لتسوس بالعظام، اصلاح للأوتار الباسطه للإبهام ، اجراء تثبيت و إصلاح لاصبع بالقدم شبه مبتور ، انقاذ الطرف العلوي لطفل يعانى من كسر بأعلى مفصل الكوع ، إصلاح الانحراف الخارجى للأصبع الأكبر للقدم وتسليك للأوتار، تسليك و رفع الضغط عن العصب الأوسط المغذى لليد و تسليك للأوتار القابضة لليد، وتثبيت لكسر مفتت بالحوض.

أضاف حمدي، أن الفريق الطبي الذي قام باجراء العمليات الجراحية يضم كلا من الدكتور محمد سلامه، مدرس و إستشارى جراحة العظام والمفاصل بكلية الطب بجامعة القاهرة ، الدكتور كريم علاء مدرس واستشارى التخدير في كلية الطب بجامعة القاهرة، الدكتور احمد عبد المطلب مدرس مساعد التخدير في كلية الطب بجامعة القاهرة، الدكتور على العوضى ، أخصائى جراحة العظام في مستشفى بئر العبد المركزى، الدكتور محمد حسن ، طبيب مقيم في تخصص جراحة العظام بمستشفي بئر العبد المركزى، وائل سلمي، فني اشعة بالمستشفي ، محمود فيصل وابراهيم خالد فنيي الاشعة بالمستشفي.