شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام المياه بمدينة سوهاج بعد انقطاعها 10 ساعات لإصلاح خط 18 بوصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم الإنتهاء من أعمال إصلاح خط مياه قطر ١٨ بوصة بشارع التحرير ظهر اليوم، وتم فتح المياه وإنتظامها للمواطنين بعد إنقطاعها لمدة 10 ساعات.

وأوضح رئيس مياه سوهاج- في تصريح له مساء اليوم- أن نقص المياه بعد ضخها يرجع إلى السدة الشتوية، حيث أنه يغذى مدينة سوهاج محطات مياه شرب «سوهاج غرب، والنمساوى، والثقافة، والسوهاجية، والجوازات»، وأنه نظرا لقلة المياه أو إنعدامها بالترع توقفت محطة مياه الجوازات والنمساوى بطاقة إنتاجية ٣٦٠ لتر / ثانية، مما أدى إلى ضعف المياه بالطوابق العليا ببعض المناطق التي تغذيها تلك المحطات، وأنه تم تشغيل باقى المحطات بكامل طاقتها لتلبية إحتياجات المواطنين.

ونوه رئيس مياه سوهاج، بأنه نظرا لزيادة إستهلاك المواطنين للمياه عقب فترة الإنقطاع فقد أدى ذلك إلى إختلال الضغوط بالشبكة، لافتا إلى أنه ستنتظم المياه لدى جميع المواطنين بكافة مناطق مدينة سوهاج مساء اليوم.