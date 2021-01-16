شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبيه تسجل 25 إصابة بكورونا.. و3 مدن «صفر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت القليوبية اليوم الجمعة 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة بـ13 حالة جاء بعده في الترتيب مركز طوخ والذي سجل 5 حالات فيما سجلت مدينة قها والعبور وغرب شبرا الخيمة صفر إصابة، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 11984 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: «مركز ومدينة الخانكة 874 حالة إصابة، والعبور 185 حالة، والقناطر الخيرية 746 حالة، وبنها 3744 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1216 حالات، وغرب شبرا الخيمة 1299 حالة، وشبين القناطر 830 حالة، وطوخ 1519 حالة، وقليوب 799 حالة، ومدينة قها 72 حالة، وكفر شكر 701حالة إصابة».