شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لتوثيق تطوير وتنمية قرى مركز أشمون ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون، تشكيل لجنة لتوثيق المشاريع التنموية التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» برئاسة جمال النوبي، نائب رئيس المركز لشئون القري، ورئيس الوحدة المحلية القروية المختص ومدير العلاقات العامة والتخطيط للتختص اللجنة بتسهيل إجراءات توثيق المشاريع بالوحدات القروية من خلال التصوير الفوتوغرافي (قبل – أثناء – بعد) لإظهار حجم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع.

وأضاف أن ذلك يأتى في إطار اختيار قري مركز أشمون من ضمن الخطة المقترحة من التطوير الشامل ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف طبقاً لتكليفات رئيس الجمهورية دخول 1000 تجمع ريفي على مستوى الجمهورية.للتطوبر ورفع الكفاءة والبنية التحتية.