شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: ما تشهده أمريكا الآن غير مسبوق ولم يحدث إبان الحرب الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي عضو مجلس الشيوخ، الخميس، إن ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية من أحداث تمثلت في اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، هي أحداث غير مسبوقة ولم تحدث حتى إبان فترة الحرب الأهلية.

وأضاف «سعيد» خلال لقاء عبر «سكايب» مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن أمريكا الآن أمام اختبار مُهم، مُشيرًا إلى أن ترامب كان يأخذ أمريكا بأكلمها في هذا الاتجاه الذي نراه الآن مُنذ عام 2015.

وأوضح المفكر السياسي عضو مجلس الشيوخ، أن نرتكب فشل في أكثر من 40 محاولة قضائية لإثبات تزوير الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن هناك انشقاق داخل الحزب الجمهوري تسببت فيها الأفعال الأخيرة لدونالد ترامب.

وأكد «سعيد» أن هناك أقلية عاقلة في الحزب الجمهوري سوف تظهر وسوف تُحدث نوع من أنواع التوازن، في ظل ما تشهده الولايات المتحدة من أحداث غير مسبوقة.