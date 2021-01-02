شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية النقل البحرى تتحول للدراسة عن بعد بجميع الكليات والفروع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قرارا بتحول الدراسة بالأكاديمية بنظام online، وذلك بجميع الكليات والفروع .

ويأتي القرار اتساقا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات المصرية التي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه والعاملين بالجامعات.

و تنص قرارات مجلس الوزراء على استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد اعتبارا من يوم السبت الموافق 2 يناير 2021 .

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للتعليم الذي عقد اليوم الجمعة برئاسة عبدالغفار وبحضور الدكتورة لبنی شریف نائب رئيس للتعليم والطلاب والعمداء ومراكز المسئولية بمختلف فروع الأكاديمية عبر الفيديو كونفرانس