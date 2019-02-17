أخبار مصر | شاهد.. حريق هائل بمحل سجاد في منطقة الزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. حريق هائل بمحل سجاد في منطقة الزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشب حريق هائل، منذ قليل، بمحل أقمشة وسجاد، بشارع أبو بكر بمنطقة الزاوية الحمراء، أسفل عقار مكون من 7 طوابق بالقرب من كوبري عبود.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، قبل تفاقمه وامتداده لباقي العقارات والمحال المجاورة، وحرص رجال الإطفاء بالتعاون من مباحث القاهرة على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، اليوم الأحد، بلاغا من الأهالي بمنطقة الزاوية الحمراء، يفيد باندلاع حريق هائل في محل سجاد.