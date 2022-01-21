شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا الجنوبية يتفقد محطات الخط الثالث للمترو والقطارات الكورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اليوم رئيس جمهورية كوريا الجنوبية موون جاي والوفد المرافق الذى يزور مصر حاليا، محطات للخط الثالث لمترو الأنفاق كان فى استقباله المهندس كامل الوزير وزير النقل ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

بدأت الجولة، باستقلال احد قطارات الخط الثالث للمترو المتجهه الى ورشة العمرة الجسيمة لقطارات الخط وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة»، حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث «تم افتتاحها وتشغيلها» ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي «عدلي منصور – السلام.

و رحب وزير النقل بالرئيس الكوري الجنوبي، معربا عن سعادته وكل العاملين بوزارة النقل المصرية بالزيارة التاريخية له لاحد مشروعات النقل الهامة في مصر، والتى يعبر عن التعاون المشترك بها تجسيدا للعلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل المستمر على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبنا.

ًوأشار الوزير الى التعاون المشترك المثمر في عدد عدد من قطاعات النقل مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، ثم استمع الرئيس الكوري الجنوبي خلال استقلال القطار لشرح مختصر عن مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، ويمتد بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة، وقد تم تشغيل 3 مراحل منه بطول 23.5 كم وعدد 19 محطة وجاري حالياً تنفيذ المرحلة الأخيرة منه بطول 17.7كم وعدد 15 محطة.

كما تم استعراض مدى مساهمة الحكومة الكورية في تنفيذ مشروعات المترو، والتي من تشمل العقد الموقع مع شركة هيونداي روتيم الكورية لتصنيع وتــوريد عدد 32 قطار مكيـــف للخط الثالث، بالإضافة إلي 8 سنوات صيانة وعمرة جسيمة وحيث تبلغ قيمة العقد 640مليون جنيه + 317.7 مليون يورو ويتم تمويل الشق الأجنبى للعقد من خلال الحكـــومة الكورية ، وكذا تم استعراض مميزات القطارات الكورية من الداخل والخارج ومخطط توريدها، حيث قد تم توريد عدد 18 قطار ومكونات عدد 5 قطارات من القطارات التى سيتم تجميعها في سيماف لنقل الخبرات للفنيين والعمال المصريين و تم دخول 10 قطارات الخدمة وجارى عمل الإختبارات الديناميكية لباقى القطارات الموردة بالورش ليتم دخولهم الخدمة تباعاً .

وأثناء دخول القطار ورشة العمرة الجسيمة تم تقديم شرح مختصر لمبانى الورشة، والتي تعتبر أكبر ورشة بالشرق الأوسط منفذة على 65 فدانا، وتحتوى على 32 مبنى، حيث يتم فيها عمل العمرات الجسيمة والخفيفة وأعمال الدهانات وتجديد العربات لقطارات الخط الثالث، علاوة على قدرتها على تخزين قطارات بسعة 30 قطار ومخازن لتخزين قطع الغيار اللازمة للعربات.

ثم شاهد رئيس كوريا الجنوبية، عرضاً تقديميا عن التعاون المشترك بين مصر وكوريا الجنوبية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وذلك من خلال التعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ( نيريك) لصناعة توطين وتوريد 40 قطار مترو (۳۲۰ عربة ) للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، بالإضافة الى مدة 8 سنوات صيانة بمبلغ 560 مليون دولار لتصنيع العربات ومبلغ 96 مليون دولار للصيانة بالمشاركة بين شركة هيونداي روتيم وشركة نيرك ووزارة النقل، والتي تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصه به بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركتي هيونداي روتيم والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيريك) في نوفمبر 2021 على هامش الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي لافريقيا والشرق الأوسط "TRANSMEA 2021”" وذلك لتصنيع عدد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق بالإضافة الى مدة 8 سنوات صيانة وذلك بمبلغ 560 مليون دولار لتصنيع العربات ومبلغ 96 مليون دولار للصيانة.

جدير بالذكر ان هناك علاقات متميزة بين الجانبين المصري والكوري الجنوبي حيث في مجال السكك الحديدية يتم التعاون في مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم والجاري تنفيذة بمعرفة شركة هيونداى روتيم وكذلك التعاون في مشروع تحديث نظم الاشارات والاتصالات واعمال هندسة السكة على خط الأقصر / السد العالي بطول 224 كم.

وفي مجال مترو الانفاق تم التعاون والانتهاء من تصنيع وتوريد عدد (20) قطار مكيف للخط الأول للمترو خلال الفترة من 2015 حتي 2017 حيث تم تصنيع عدد 11 قطار بشركة هيونداى روتيم بكوريا الجنوبية وتم تجميع عدد 9 قطارات بمصنع سيماف و تقوم حاليا الشركة بتنفيذ أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات من تاريخ انتهاء فترة الضمان (سنتين) لكل قطار.