شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: التأمين الصحى الشامل سيحدث نقلة فى جودة الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن اعتماد مستشفيي (الرمد التخصصي، الزهور) التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى حصولهما على درجة الاعتماد القومي طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR2021 والمعتمدة دوليًا من جمعية الإسكوا العالمية.

وأشار السبكي، إلى أن مستشفى الرمد التخصصي أول مستشفى رمد حكومي يحصل على هذا الدرجة من الاعتماد ولمدة 3 سنوات، كما أنه تم اعتماد مستشفى الزهور لمدة عام، وذلك لاجتيازهما معايير الاعتماد القومية المعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الإسكوا"، والتي تضاهي نظم الصحة العالمية لضمان سلامة وأمان وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، الركائز الأساسية في نجاح تقديم الخدمات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

وأعرب السبكي، عن بالغ سعادته لحصول المستشفيين على درجة الاعتماد المعترف به دوليًا من جمعية الإسكوا، بما يعني مطابقتهما لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل سيحدث نقلة نوعية كبرى في جودة الخدمات الصحية ومطابقتها للمعايير العالمية ومستوى تقديم الخدمة ستكون أكثر جودة خلال الـ 10 أعوام المقبلة التي حددها الرئيس السيسي لامتداد المنظومة كاملة إلى كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف، أن اجتياز المستشفيات معايير الاعتماد المعتمدة من جمعية الإسكوا يعني مطابقتها للمعايير الدولية لاعتماد المستشفيات من "شروط ومتطلبات الاعتماد، معايير الرعاية المتمركزة حول المريض، المعايير المتمركزة حول المنشآة، المتطلبات الإضافية"، لافتًا أن تلك المعايير التي تضمن الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة التي ترتكز على المريض طبقًا للمعايير العالمية المعتمدة، وتؤسس للثقافة المستدامة للسلامة ومنهجية التحسين المستمر، كما تدعم برنامج رفع كفاءة التشغيل وجودة مخرجات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالمنشآت، ومواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًا.

وأوضح، أن "شروط ومتطلبات الاعتماد" تشمل التطابق مع متطلبات اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وعلاقات تتسم بالشفافية والأخلاقيات، بينما تشمل "المعايير المتمركزة حول المريض" ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض، الحصول على الرعاية واستمراريتها وقواعد انتقالها، تقديم الرعاية المتكاملة، الخدمات التشخيصية والمساعدة التكميلية، الإجراءات الجراحية والتداخلية، إدارة وسلامة الدواء، فيما تشمل "الرعاية المتمركزة حول المنشآة" ضمان سلامة البيئة والمنشآت، مكافحة ومنع انتشار العدوى، الإدارة والحوكمة المؤسسية، التقييم والمشاركة المجتمعية، إدارة الموارد البشرية، إدارة وتكنولوجيا المعلومات، الجودة وتحسين الأداء، وذلك علاوة على "المتطلبات الإضافية" من التعليم الإكلينيكي المتمركز على سلامة المرضى والتعليم الطبي العادل والفعال.

وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن اعتماد المنشآت الصحية التابعة للهيئة هو تاريخ جديد لجودة الخدمات الصحية الحكومية بمجهودات العاملين في هيئة الرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وإنجاز يقود لمزيد من الإنجازات، وخطوات واثقة نحو تحقيق حلم المصريين في خدمة طبية تليق بهم، مثمنًا كافة الجهود المبذولة للوصول لهذا الإنجاز، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالمية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة طبقًا لآخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

تجدر الإشارة، أنه وفقًا لهذا الاعتماد يكون هناك 17 منشآة صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، تحصل على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من جمعية "الإسكوا"، تشمل 3 مستشفيات "النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي، الزهور"، بالإضافة إلى 14 مركز ووحدة طب أسرة "شرق النوادي، أم خلف، علي بن أبي طالب، سهل الطينة، الحي الإماراتي، القابوطي، بحرالبقر القديمة، العلاج الطبيعي، الصفوة، حوض بدران، شمال الحرية، الكويت، عمر بن الخطاب، العرب" ببورسعيد.