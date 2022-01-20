تاريخية وتدرس.. رئيس "الشعب الجمهوري": قرارات الرئيس تحقق العدالة الاجتماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور، وإقرار علاوتين، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات، تحقق العدالة الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع الموجة التضخمية العالمية.

وأوضح أبوهميلة، أن رفع الحد الأدنى للأجور يعد المرة الثالثة على مدى ثلاث سنوات متتالية فقد كان الحد الأدنى 1200 جنيه في عام 2019 فتم رفعه إلى 2000 جنيها، ثم تم رفعه العام الذي بعده إلى 2400 جنيه، ثم هذا العام قام الرئيس برفعه إلى 2700 جنيه، موضحًا أن قرارات السيسي تاريخية وتدرس، لأنه وضع حقوق الإنسان وملف الرعاية الاجتماعية إحدى لبنات تأسيس الجمهورية الجديدة، مضيفًا أن الرئيس يشعر بما يشعر به المواطن ويعي تمامًا الأعباء التي يعاني منها الموظف ذو الدخل الثابت خاصة في ظل موجة التضخم العالمية من ارتفاع في الأسعار والتي أثرت على مصر.

ولفت البرلماني، إلى أن قرار تعيين 30 ألف معلم سنويًا، هو قرار جرئ وهام جدًا جاء في التوقيت المناسب وله فوائد متعددة منها تخفيض نسبة البطالة من خريجي كليات التربية بتعيينهم، وحل مشكلة نقص المعلمين في المدارس لينهض بالعملية التعليمية، إضافة إلى تحسين وتطوير جودة العملية التعليمية، موضحًا أن حزمة قرارات الرئيس هي أولى هداياه للمواطنين في العام الجديد لشعوره بهموم المواطن.

وتابع, :"الاقتصاد المصري في تقدم ومعدلات النمو في ازدياد وهذا يعقبه بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية، وهذا يؤكد أن حياة المواطنين ستتحسن ويزيد دخولهم المادية وتتغير معيشتهم لمستويات أعلى"، موجهًا الشكر والتحية للرئيس السيسي.