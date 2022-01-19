شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الحكومة تخصص 2.4 مليار جنيه لبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة استثمارات قدرها 2.4 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد 2021/2022، لبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والذى يأتى كأحد البرامج الرئيسية الخمسة للتنمية المحلية.

ويأتى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية كأحد البرامج الفرعية الخمسة لبرنامج التنمية المحلية، وتشمل الطرق والكبارى، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وتستهدف برامج التنمية المحلية التوسع في تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلى، وتشجيع المشاركة الشعبية وإدماج قضايا النوع الاجتماعى فى التنمية والتخطيط، فضلا عن الحفاظ على الموارد الطبيعية والإصحاح البيئي.





وفى هذا الصدد، نستعرض تفصيلا توزيع الاستثمارات الخاصة تدعيم احتياجات الوحدات المحلية على مستوى المحافظات:

2- محافظة البحيرة خصص لها 204.1 مليون جنيه.

3- محافظة الشرقة خصص لها 123.4 مليون جنيه.

4- محافظة البحر الأحمر خصص لها 101.2 مليون جنيه.

5- محافظة الغربية خصص لها 99.7 مليون جنيه.

6- محافظة جنوب سيناء خصص لها 99.2 مليون جنيه.

7- محافظة المنيا خصص لها 97.4 مليون جنيه.

8- محافظة دمياط خصص لها 95.5 مليون جنيه.

9- محافظة الإسكندرية خصص لها 93.4 مليون جنيه.

10- محافظة بورسعيد خصص لها 78.5 مليون جنيه.

11- محافظة شمال سيناء خصص لها 75.5 مليون جنيه.

12- محافظة أسيوط خصص لها 73.9 مليون جنيه.

13- محافظة الجيزة خصص لها 67.5 مليون جنيه.

14- محافظة أسوان خصص لها 62 مليون جنيه.

15- محافظة الدقهلية خصص لها 60.4 مليون جنيه.

16- محافظة السويس خصص لها 35.9 مليون جنيه.

17- محافظة المنوفية خصص لها 34.8 مليون جنيه.

18- محافظة بني سويف خصص لها 34.4 مليون جنيه.

19- محافظة الفيوم خصص لها 32.6 مليون جنيه.

20- محافظة الوادى الجديد خصص لها 27.1 مليون جنيه.

21- محافظة كفر الشيخ خصص لها 22 مليون جنيه.

22- محافظة الإسماعلية خصص لها 20 مليون جنيه.

23- محافظة مطروح خصص لها 18.9 مليون جنيه.

24- محافظة الأقصر خصص لها 14.3 مليون جنيه.