شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. أمطار متوسطة على الإسكندرية مع بدء نوة الغطاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل، هطول الآمطار المتوسطة على مناطق متفرقة، تزامنا مع بدء نوة الغطاس التى تضرب الإسكندرية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الغطاس المجيد.

وقد أشارت هيئة الآرصاد الجوية الى أنه من المتوقع أن تشهد الإسكندرية اليوم الاربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة بنسبة حدوث من 40-50% تقريبا، كما تنشط الرياح وتكون سرعتها من 60-70 كم/ساعة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 3-5 امتار

من جانبه، صرح اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية أن هناك دراسات تتم حاليا بشكل جاد لفصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي ولكن إدارة منظومة الأمطار ،ولكن الامر يستغرق وقت حيث لابد من عمل رفع مساحى للشوارع ،ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع فى شهر إبريل القادم وحتى تنفيذ المشروع فإن البديل هو نشر سيارات وبدالات وعمال الصرف الصحى في جميع أماكن تجمعات الأمطار بمحافظة الإسكندرية للتعامل مع المياه المتراكمة وازالتها.

وأشار إلي أن الأمطار التي يتم نقلها الى محطات المعالجة تذهب الى مصارف ثم تنقل الى محطة المكس ثم يتم التخلص منها بشكل آمن والتفكير المخطط له ان هذه المياه التي يتم التخلص منها في البحر والمصارف المختلفة ومياه مصرف القلعة ومصرف العموم ومصرف العامية سيتم نقلها الى مشروع الدلتا الجديدة، أما محطات المعالجة التي لاتذهب الى المصارف سيتم عمل محطات رفع لها وتذهب الى الدلتا الجديدة أيضا، اى ان كل نقطة مياه موجودة بالاسكندرية وتصل الى 7.5 مليون متر مكعب ستذهب الى الدلتا الجديدة .

وأضاف اللواء نافع ان كمية الأمطار زادت بشكل كبير جدا بسبب التغيرات المناخية ولكن المشكلة ليست فقط في الزيادة ولكن في المدة ،لانه عندما يتم هطول 10 أمتار مكعبة في ساعة يختلف عن هطول نفس الكمية في دقيقة الكمية الضخمة من الأمطار التي تسقط في فترة صغيرة جدا تسبب مشكلة كبيرة جدا لان الشبكة لاتستوعب تلك الكمية في تلك المدة، وهو ما يحدث أيضا حين تسقط الأمطار بشكل متواصل وبدون توقف لفترة طويلة فلا تستوعب شبكات الصرف كميات الأمطار وهو ماحدث اثناء نوة المكنسة وأدى الى غرق بعض الشوارع بالمحافظة.