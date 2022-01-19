شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأرصاد السابق: نشاط الرياح سبب الشعور بالبرودة.. وانتهاء الموجة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إنه بالعودة إلى درجات الحرارة في القاهرة، فإن درجات الحرارة لا تنخفض عن 14 درجة، وهو أمر جيد ومناسب، مشيرا إلى أنه منذ 3 سنوات وصلت درجات الحرارة العظمى في القاهرة إلى 6 درجات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "ما يجعلنا نشعر ببرودة الطقس أكثر، هو أن هناك نشاط للرياح دائم، في الليل والنهار، فيشعرنا ذلك ببرودة الجو، وهو ما يجعل الناس تشعر أن الشتاء الحالي أقوى من الأعوام الماضية".

وقال: "ما يحدث الآن في سانت كاترين طبيعي ويحدث دائما في هذا الوقت من السنة، ونشاط الرياح مستمر اليوم وغدا، وبداية من الجمعة ستقل شدة الرياح، وسيكون هناك شبورة مائية في فترات الصباح".