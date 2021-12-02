شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: السجائر الإلكترونية لا تساعد في الإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن السجائر الإلكترونية لا تساعد في الإقلاع عن التدخين كما هو مشاع بين البعض على غير الحقيقة، مؤكدة أن السجائر الإلكترونية بها نيكوتين ومواد سامة تضر مدخنها ومخالطيهم، وتشكل خطورة على الصحة العامة.

وطالبت وزارة الصحة المدخنين بالإقلاع عن التدخين بشكل عاجل، مؤكدة أن الخط الساخن 16805 يقدم الاستفسارات والمساعدات للمدخنين، أو كل من يرغبون فى الابتعاد عن هذه العادة الضارة بالصحة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الآباء المدخنين فى المنازل يتسببون فى إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوى والتهاب القصبة الهوائية، مشيرة إلى أن التدخين ضار جدا بالصحة العامة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن التدخين عادة خطرة تؤثر سلبا على الصحة العامة، وتابعت وزارة الصحة والسكان: "من غير السيجارة مناعتك هتفضل قوية وتقدر تقاوم فيروس كورونا وباقى الأمراض التنفسية بشكل طبيعى".