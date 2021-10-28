شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة لـ"إكسترا نيوز": 55 حالة تعدى على أراضى زراعية أمس وإزالة 36 منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ، أن أي تعد على أراضى زراعية هو استقطاع جزء من الأرض الزراعية لما له من إنتاج زراعى ، موضحا أن من يتعدى على أراضى زراعية فهو يتعدى بطريقة عشوائية، ويدمر منطقة زراعية، ويدمر البنية التحتية للأرض الزراعية ، وهذا يؤثر على حقول الجوار، فلو تعدى على 100 متر فهو يدمر فدان أو فدانين من الأراضى الزراعية، نتيجة التأثير على البنية التحتية للمحيط الزراعى لتلك القطعة.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المعتدى على الأراضى الزراعية فهو يضر نفسه ويضر المجتمع فهو يبنى في مكان منعزل عن الكتلة السكانية فهو يحرم نفسه من كل إمكانيات الدولة والخدمات الخاصة بالكتل السكانية .

ولفت رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ، إلى أن الفترة الأخيرة قل قل بشكل كبير ووصل لأدنى معدلاته ، موضحا أنه أمس 26 أكتوبر شهدنا 55 حالة تعد على أراضى زراعية، وهى معدلات بسيطة للغاية عن الفترات الماضية، وتم إزالة 36 حالة تعدى ويتم إزالة الباقين في الوقت الحالي وتحرير محاضر ضد أصحابها.