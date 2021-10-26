شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث دعم التعاون العلمى مع سفيرى اليابان وتشيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ظهر اليوم الثلاثاء، نوكى ماساكى السفير اليابانى بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر واليابان فى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء، أكد د. خالد عبد الغفار حرص مصر على توطيد علاقات التعاون والشراكة مع اليابان فى كافة المجالات وخاصة فى مجال المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات بين الباحثين المصريين واليابانيين للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة البحث العلمى فى مصر.

وأشاد الوزير بالمستوى المتميز للعلاقات التعليمية والعلمية بين مصر واليابان، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز تلك العلاقات وتطويرها بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية والبحثية في مصر، مؤكدًا عمق الروابط بين مصر واليابان في كافة المجالات، وضرورة أن تكون مصر حلقة الوصل بين اليابان وإفريقيا.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوجه التعاون بين الوزارة وهيئة الجايكا فى العديد من المشروعات المتميزة فى مجال التعليم العالى ومنها: مشروع الجامعة المصرية اليابانية (E.JUST) التى تعد نموذجًا للتعاون المثمر بين حكومتى مصر واليابان، وكذلك مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية (EJEP) الذى تشرف عليه وزارة التعليم العالى بالاشتراك مع وزارتى الصحة والتربية والتعليم، فضلاً عن التعاون مع الهيئة فى توفير المنح اليايانية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلي مشروع تنمية الكوادر البشرية.

ومن جانبه، أشاد السفير اليابانى بالتعاون الثنائى مع مصر وخاصة فى مجالات التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى التعاون المثمر مع الجامعات المصرية سواء فى مجال برامج المنح الدراسية لطلاب الدراسات العليا، مؤكداً حرص بلاده على استمرار تفعيل التعاون بين البلدين فى شتى المجالات خلال الفترة المقبلة، وخاصة فى المشروعات العلمية فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء، قدم د.عبد الغفار الشكر لنوكي ماساكي بمناسبة انتهاء عمله كسفير لليابان بالقاهرة، وأهدى له درع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه المنصب.

حضر اللقاء د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بالوزارة، ويوشيفومي اومورا، الممثل الرئيسي لمكتب الجايكا في مصر، وهارا ماساشي سكرتير أول بسفارة اليابان.

وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمى مع التشيكوفى سياق متصل ، استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، جان فولك سفير دولة التشيك بالقاهرة، والبروفيسورمودر توماس زيما Prof. MUDr. Tomáš Zima رئيس جامعة تشارلز؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وتشيك في مجال التعليم العالي، بحضور د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم علاقات التعاون بين البلدين فى كافة المجالات، خاصة في مجال التعليم العالي، ليشمل التعاون فى مجال البرامج والتخصصات العلمية ومن أهمها: الفيزياء والرياضيات والطب والصيدلة وعلم المصريات والإنسانيات.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات التعاون بين جامعة تشارلز التشيكية، والجامعات المصرية وخاصة الجامعات الأهلية الجديدة، وإمكانية إبرام اتفاقيات للتعاون معها فى مجال البرامج والتخصصات العلمية الفريدة، وكذلك تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والتشيكية، والتبادل الطلابى بين الجامعات المصرية وجامعة تشارلز، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين الجامعات المصرية والتشيكية سواء على مستوى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

وأشار د. عبد الغفار إلى إمكانية تنظيم زيارات للجامعات الأهلية الجديدة (العلمين، الجلالة، سلمان، المنصورة الجديدة) للتعرف على الكليات والبرامج العلمية والخدمات التعليمية المتميزة لهذه الجامعات، وكذلك عقد لقاءات مع السادة رؤساء الجامعات الأهلية الجديدة؛ لمناقشة سبل التعاون فى البرامج والتخصصات ذات الاهتمام المشترك مع جامعة تشارلز.

ومن جانبه، أعرب سفير التشيك عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالتعاون مع جامعة عين شمس لتدريس اللغة التشيكية، وكذلك التعاون القائم بين الحكومة المصرية والمعهد التشيكي للمصريات على مدى سنوات طويلة، مؤكدًا حرص بلاده على دعم علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات.

ومن ناحيته، أكد رئيس جامعة تشارلز حرصه على تفعيل سبل التعاون بين الجامعة والجامعات المصرية فى مختلف البرامج العلمية، خاصة فى ظل نجاح التعاون المثمر مع جامعة عين شمس فى مجال تدريس اللغة التشيكية، مستعرضًا أهم البرامج والتخصصات العلمية بالجامعة، وكذلك التيسيرات التى تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين.

جدير بالذكر أن جامعة تشارلز تعد هي أقدم وأكبر جامعة في جمهورية التشيك، حيث تأسست عام 1348م، وتعتبر من أقدم جامعات أوروبا، وتقع هذه الجامعة في العاصمة التشيكية براغ، وتضم كليات: الطب البشري، طب الأسنان، القانون، العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، الفنون، الفيزياء، والرياضيات، وتقدم الجامعة برامج معتمدة بالتعاون مع الجامعات الدولية، وكذلك تضم أكثر من 50 برنامجًا لدرجة البكالوريوس، تغطي أكثر من 140 تخصصًا علميًا.