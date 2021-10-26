شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الهند بالقاهرة يشيد بقرار الرئيس السيسي رفع حالة الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه بالقرار الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الإثنين والخاص برفع حالة الطوارئ بالبلاد.

وأشار السفير ردا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، إلى النتائج الإيجابية لهذا القرار على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأضاف أن الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ أكثر من 3.1 مليار دولار حيث يوجد أكثر من 50 شركة هندية تستثمر في مصر.