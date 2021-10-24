شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 8.75 جنيه.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 6 جنيهات .
- الجزر بـ 9 جنيهات.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
- الباذنجان العروس بـ6.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.
- الفلفل الألوان بـ20 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
- الجوافة بـ9 جنيهات.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.