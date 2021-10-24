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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - ‎تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-

 

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 8.75 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات .

‎‏‎- الجزر بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان العروس بـ6.5 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الألوان بـ20 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.

‎- الجوافة بـ9 جنيهات.

‎- بلح بارحى بـ34 جنيها.

- ‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

- ‎‏‎تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.

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