للراغبين في السفر.. تعرف على أنواع "الفيز" التي يشملها قرار الدخول إلى الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشاد كشف علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، والمقيم بالكويت، بقرار الحكومة الكويتية، بشأن عودة إصدار كافة تأشيرات الدخول إلى الكويت بكل أنواعها.

يأتي ذلك عقب، إعلان الحكومة الكويتية، عودة الحياة الطبيعية ودخول بلادها المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية وإلغاء الإجراءات الاحترازية للمطعمين.

وأوضح سليم لمصراوي، أن القرار الكويتي يشمل كل الجنسيات ما عدا بعض الجنسيات الصادر بشأنها قرارات سابقة تتنافى مع ذلك.

وأكد أن القرار يشمل أيضا كل أنواع الفيز ومنها: (فيزا عمل - فيزا تجارية - فيزا سياحية) وفقا للضوابط الموضوعة مسبقا لمواجهة فيروس كورونا.

وكلف مجلس الوزراء الكويتي، وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، بمعاودة إصدار تأشيرات دخول لدولة الكويت (فيزا) بكل أنواعها للمحصنين متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت وفق النظم واللوائح المعمول بها قبل إجراءات الحكومة المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وتتمثل اللقاحات المعتمدة بالكويت في: (أكسفورد /أسترازينيكا ـ فايزربوينتك - موديرنا - جونسون آند جونسون).

وأوضح مجلس الوزراء الكويتي، أن هذا القرار يطبق اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 24 أكتوبر2021، والالتزام بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (971) الصادر بتاريخ 18/8/2021 في شأن شروط وضوابط المسافرين القادمين إلى دولة الكويت.

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