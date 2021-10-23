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انطلاق فعاليات كأس "الشهيد زكريا كمال" للمراكب الشراعية برعاية وزارة الري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

​أعطى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إشارة البدء لفعاليات سباق كأس الشهيد زكريا كمال للمراكب الشراعية، ظهر اليوم الجمعة، في نادي يخت القاهرة بمشاركة 56 قاربًا ممثلة لنوادي اليخوت والأنشطة البحرية.

ويعقد السباق إحياء لذكرى الشهيد طيار زكريا كمال قائد سرب السوخوي صاحب الطلعة الجوية الأولى لسلاح الطيران المصري في حرب 6 أكتوبر 1973 وبطل الجمهورية في سباق القوارب الشراعية طراز "Finn" الأوليمبي.

ويدخل كأس الشهيد زكريا كمال للمراكب الشراعية عامه الثالث يمثل إحدى فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والذي تنطلق فعالياته يوم الأحد بكلمة افتتاحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في الجلسة العامة رفيعة المستوى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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