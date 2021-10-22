شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: ندرس بعناية متحورات فيروس كورونا..وهناك احتواء كبير للحالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إننا ندرس بعناية متحورات فيروس كورونا، وهناك احتواء كبير للحالات، واستمرار الموجة الرابعة بسبب أن هناك زيادة تصاعدية لحالات الإصابة حتى نصل للثبات، وبعدها تنكسر، مضيفا: هناك حالات بسيطة ومتوسطة وشديدة تحتاج إلى رعاية بالمستشفى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حصاد الأسبوع المذاع على قناة اكسترا نيوز، لقحنا حوالى 22 مليون شخص ونسبة كبيرة أخذ جرعة أولى وثانية، من 30 مليون جرعة تم تلقيحها ونستهدف تطعيم 40 مليون مصرى لنهاية العام الحالى.

وتابع أن هناك إقبال للمواطنين على اللقاح، بالإضافة إلى أنه لدينا شريحة كبيرة أقل من 18 عاما ندرس تلقيحهم، مضيفا أن هناك تحورات ببعض البلاد وندرس بعناية شديد التحورات وانعكاسها على الحالة المرضية وسرعة الانتشار.