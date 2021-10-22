"الأوقاف" تفتتح 6 مساجد جديدة فى 5 محافظات اليوم

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 6 مساجد جديدة (إحلالًا وتجديدًا)، في 5 محافظات، مؤكدة أنه بذلك يكون إجمالي ما جرى افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 246 مسجدًا، منها 220 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و26 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وقالت الوزارة، إن افتتاح المساجد يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، لافتة إلى أن المساجد المقرر افتتاحها هى على النحو التالي:

