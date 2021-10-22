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8 مصابين في انقلاب ميكروباص بكورنيش النيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بكورنيش النيل مساء الخميس.

تلقت غرفة عمليات النجدة إشارة من الخدمات المعينة بالطريق المشار إليه بوقوع حادث ووجود مصابين.

تبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة ميكروباص في الاتجاه القادم من الملك الصالح اتجاه حلوان، اختلت عجلة القيادة بيد السائق فاصطدم بسيارة أخرى، ما أدى إلى انقلاب السيارة.

أفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، ونقلوا إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم. فيما تم رفع حطام الحادث من نهر الطريق لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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