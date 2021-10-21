تحذير من الصحة للسيدات: ظهور هذه العلامة مؤشر على الإصابة بسرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان انفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك يكشف عن أمراض تصيب المرأة بسرطان الثدي.

وقالت الوزارة:"ظهور إفرازات غير طبيعية من الثدي، مؤشر لاحتمالية إصابتك بسرطان الثدي، لذلك ننصحك بالكشف المبكر في الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

وتابعت الوزارة: مواعيد الوحدات يوميًا ما عدا الجمعة، وذلك من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ مساءً

يمكنك معرفة مكان وحدتك عن طريق موقع

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