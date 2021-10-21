مسؤول سعودي يكشف تطورات جديدة بشأن فتح باب العمرة أمام المصريين لهذه الأعمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف سعد بن حميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، تطورات جديدة بشأن فتح باب العمرة أمام المصريين.

وقال القرشي، في تصريحات تليفزيونية، إن المملكة تفتح باب العمرة أمام المصريين قريبا، بالإضافة إلى جميع الدول العربية والإسلامية.

وأشار إلى أن المملكة تتابع الوضع الوبائي في الدول العربية والإسلامية وانخفاض إصابات كورونا بها، مشيرا إلى أنها في الوقت نفسه حريصة على عدم إصابة أي معتمر بمكروه في أثناء الطواف وأداء مناسك من العمرة.

وتابع القرشي: "خلال الفترة المقبلة نفتح الأبواب ونرحب بالأخوة المصريين لأداء مناسك العمرة على أكمل وجه خلال الأيام القليلة المقبلة".

وشدد مستشار الحج والعمرة السعودية، على ضرورة حصول المعتمر، على جرعتين من لقاحات كورونا المعترف بها دوليا ومن منظمة الصحة العالمية قبل أداء العمرة.

وتابع قائلًا: "المملكة سوف تستقبل المعتمرين حتى سن 55 عامًا فقط حرصًا منها على عدم تعرض كبار السن لخطر الإصابة بفيروس كورونا".

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