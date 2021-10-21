بـ"أرقام الشاسيهات".. حماية المستهلك يصدر بيانًا بعد انقلاب مقطورة مُحملة بسيارات "تيجوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

رد جهاز حماية المستهلك، على منشورات تتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن انقلاب تريلا محملة بسيارات جديدة مملوكة لتوكيل سيارات "فولكس واجن".

وقال الجهاز في بيان له اليوم الخميس: "في ضوء مبدأي الشفافية والعلانية، وبمجرد رصد هذه الحادثة تم مخاطبة الشركه المعنية والتي استجابت فورًا وأرسلت خطابًا للجهاز، موضحًا به أرقام شاسيهات السيارات المتضررة من الحادث (مرفق صورة الخطاب) وأنه جاري التعامل مع شركة التأمين الخاصة بالشركة بواسطة شركة فولكس واجن".

وأكد الجهاز: "لن يتم التعامل على هذه السيارات باعتبارها سيارات جديدة وأن الجهاز سيتابع هذا الأمر متابعة دقيقة"، مؤكدًا أنه يتم متابعة كافة الأسواق بما فيها سوق السيارات للحفاظ على حقوق كافة المستهلكين.