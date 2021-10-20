شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيباً بعد وفاته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عصام حسن علي، استشاري جراحات العيون والليزك، الذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلي أنه الشهيد ال(609) إثر الإصابة بكورونا منذ بداية الجائحة.

كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء، أمس الشهيد الدكتور خالد محمد عبد البديع، استشاري الجراحة ومناظير الجهاز الهضمي، ونائب مدير مستشفى المنيرة ورئيس الجودة والذي توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى انه الشهيد ال(608) من الأطباء منذ بداية الجائحة.

كما كانت قد قالت النقابة العامة للأطباء، إن الأسرة الطبية فى مصر فقدت أحد روادها الكبار فى مجال الأمراض الباطنية وطب المناطق الحارة، هو الطبيب الدكتور أحمد على الجارم الذى تربى فى بيت شاعر العروبة (والده) الشاعر على الجارم.. لذا جمع بين نبوغه فى الطب وبراعة تذوق الشعر واللغة وجمالياتها.

كان الدكتور أحمد على الجارم صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز، فهو رائد في الدراسات الطبية، وله بحوث علمية رائدة في أمراض الجهاز الهضمي، وحظى بمكانة علمية متميزة، و تقلد العديد من المناصب العلمية، فكان عضو مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس بوزارة البحث العلمي، ورئيس شعبة الأمراض المتوطنة والمعدية بالجمعية الطبية المصرية، وعضو مجلس البحوث الطبية بأكاديمية البحث العلمي، وعضو هيئة المكتب ورئيس لجنة البلهارسيا بالمجلس، وعضو لجنة الأمراض المشتركة عضو بأكاديمية نيويورك للعلوم، وعضو مجلس إدارة وحدة أمراض الكبد ووحدة مناظير الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس قسم طب الأمراض المتوطِّنة بطب القاهرة سابقًا.