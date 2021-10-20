شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 95 محلا مخالفا بحدائق الأهرام فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد، راشد محافظ الجيزة حي الهرم بمواصلة جهود ضبط المخالفات بحدائق الأهرام وتحقيق الانضباط والتعامل الحازم مع المنشأت التجارية المقامة بالمخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وقد شنت محافظة الجيزة حملات علي مدار أسبوعين تمكنت خلالها من غلق وتشميع 95 محال ومنشاة تجارية مقامة بالمخالفة بحدائق الاهرام بالإضافة الي رصد وإزالة 60 حالة تحويل نشاط من الغرض السكني إلى الغرض التجارى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفيما يتعلق بحملات مواجهة الإشغالات وإزالة التعديات علي الطريق العام ومعوقات السير فقد تم ضبط والتحفظ علي 267 مركبة توك توك و 45 تروسيكل مخالفين لإعاقة حركة المارة والسيارات بالإضافة إلي رفع 3400 حالة إشغال ومصادرة 1500 قلب شيشة ورفع وازاله 160 إعلان مخالف وتحرير 1200 محضر للمنشأت المخالفة لحين أستكمال إجراءات الغلق والتشميع.

وشملت مجهودات محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام شن 63 حملة على المطاعم بالتنسيق مع الطب البيطرى للتأكد من سلامه المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين والتي أسفرت عن تحرير 115 محضر بيئى لمحال مخالفة للإشتراطات البيئية إلى جانب توجيه عدد من الحملات للسيطرة على ظاهرة إنتشار الكلاب الضالة وتسليمها للجهات المختصة بالرعاية، ويجرى التنسيق لتوجيه حملات للمرور على دور المسنين لرصد أى مخالفات بها.















