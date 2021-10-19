شلل مروري أعلى محور 26 يوليو إثر سقوط لوحة إعلانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد محور 26 يوليو حالة من الشلل المروري مساء الاثنين؛ بسبب سقوط لافتة إعلانية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة برصد كثافات مرورية أعلى المحور للقادم من ميدان لبنان إلى مدينتي أكتوبر والشيخ زايد.

وتبين بالفحص سقوط لوحة إعلانات كبيرة الحجم على أحد جانبي الطريق بعد أمتار من منطقة المنصورية، ما تسبب في ظهور كثافات مرورية وسط تكدس السيارات.

بدورها، استعانت المرور بالمعدات اللازمة لتجنيب حطام اللوحة نهر الطريق وسحب الكثافات لحين عودة حركة المرور إلى طبيعتها.