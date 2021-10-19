الداخلية تكشف حقيقة العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن العثور على دواب "حمير"مذبوحة بالشرقية.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتحدث فيه أحد الأشخاص بعثوره على دواب مذبوحة عدد (2) حمار منزوعة الجلد "مسلوخه" بجانب إحدى المصارف المائية بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على بث مقطع الفيديو المشار إليه سائق – مقيم بدائرة المركز ، كما تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين سائق – تاجر دواب "حمير" ، مقيمان بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته إعترف بقيامه بالإشتراك مع الثانى بالإتجار فى الدواب "الحمير"، وأضاف بنفوق 2 دابة فقاما بسلخ جلودهما لبيعها وأنهما لم يقوما بذبحهما أو إعداد لحومهما للبيع.

بمراجعة الجهات البيطرية المختصة بالشرقية أفادت بأن الدابتين نافقتين ولم يتم ذبحهما وكاملين الأعضاء.

بسؤال القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه قرر بأنه حال عودته لمسكنه فوجىء بوجود جثامين الدابتين ، فقام بتصوير مقطع الفيديو وبثه لإعتقاده بأنه سيتم تقطيعهما وبيعهما بالأسواق.