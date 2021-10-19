شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصر قدمت دعما طبيا لـ22 دولة إفريقية خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر قدمت دعما طبيا لـ 22 دول إفريقية خلال جائحة كورونا، مضيفا أن العلاقات بين مصر والدول الإفريقية شهدت تطورا كبير خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن زيارة أوغندا تاتى في إطار حصر مصر على دعم الدول الشقيقة، وأن المركز الطبي المصرى في أوغندا يضم عيادات للأطفال، لافتا إلى أن هناك توسعا للتعاون مع دولة أوغندا.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، شهدت افتتاح المركز الطبي المصري AFRI Egypt للرعاية الصحية بمدينة "جينجا" بدولة أوغندا، في إطار حرص مصر على دعم الأنظمة الصحية بالدول الأفريقية الشقيقة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.