وفد من "تنسيقية شباب الأحزاب" يزور محافظة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، محافظة أسوان، وكان في استقبالهم أبناء قبيلتي العبابدة والبشارية.

ونظم الوفد زيارة إلى السد العالي، ورمز الصداقة المصرية السوڤيتية، الذي يعد أحد أهم المزارات السياحية الشهيرة هناك، وتم بناؤه كرد للجميل من مصر للاتحاد السوفييتي الذي أقرض مصر في بناء مشروع القرن الماضي السد العالي.

ضم وفد التنسيقية كل من النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومصعب أمين المتحدث الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب عمرو درويش، والنائب أحمد رمزي، والنائبة راجية الفقي، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد السباعي، والنائب أكمل نجاتي أعضاء مجلس الشيوخ، وكريم عبدالعاطي المتحدث الإعلامي للتنسيقية، وأحمد القصير عضو التنسيقية.