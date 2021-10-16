شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: ننفذ مشروعات الإسكان بعواصم المحافظات لتوفير البديل للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تسعى لإتاحة شقق للإسكان للمواطنين في نفس الوقت الذى تمنع فيه البناء على الأراضى الزراعية حتى نوفر البديل للمواطن، متابعا: "لمنع المواطنين من البناء غير المخطط أو الأراضى الزراعية أطلقنا مشروع للإسكان فى عواصم المحافظات من خلال البناء على الأراضى المتاحة للبناء عليها سواء أراضى الدولة أو وزارات مثل قطاع الأعمال وغيرها مثل الأراضى التي لم تعد تصلح أنها تكون موجود داخل الكتل السكانية.. وبالتالي يتم البناء عليها علشان مش أقول للمواطن مش تبنى وانا مش بوفر بديل.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: "ننفذ 108 ألف وحدة سكنية ضمن هذا المشروع.. وكل ما تتوفر أراضى سواء من المحافظة أو غيره هنقدر نعمل الخطة على مستوى الدولة بالكامل.