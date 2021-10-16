شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: قضية البناء غير المخطط لن تعالج إلا من خلال وعى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم المباني الموجودة بجانب الطريق الدائرى هائل وضخم جدا وكلها غير مخططة وغير صحية للمواطنين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: "مش بنتكلم عن سبب المشكلة.. هل أجهزة الدولة.. ولا الناس ولا النمو السكانى.. ولازم تتوقفوا أمام هذه النقاط"، متابعا: "لن نقدر على علاج هذا الأمر إلا من خلال المصريين وفهمهم لما يحدث.. هتقولى عاوز ابنى جنب أراضى زراعية اللى بتطلع إنتاج وتجيب فلوس؟!.. طب إزاى.. إزاى نحولها زى ما انتوا شايفين كده بشكل غير مخطط".