"الريف المصري": بدء التشغيل التجريبي لخدمات الاتصالات والمحمول بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، بدء التشغيل التجريبي لشبكة الاتصالات بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان في منطقتي المغرة، حيث تم الانتهاء من تركيب برجين جديدين داخل "أراضي الريف المصري الجديد" بالمغرة، مع تشغيل 3 أبراج اتصالات تدعيمية للشبكة خارج محيط الأراضي ودخولها الخدمة.

وأكد اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أنه يتم حاليًا استكمال عدد من أعمال الإنشائية والتدعيمات الإضافية والتجريبية على إرسال شبكة المحمول، لضمان وصول الخدمة في أفضل صورها لمنتفعي "الريف المصري الجديد" ومشروع الـ1.5 مليون فدان بمختلف أراضي المغرة.

وكان عبدالوهاب، أعلن مؤخرًا أن حجم إنفاق شركة تنمية الريف المصري الجديد على أعمال البنية التحتية لمشروع استصلاح وتنمية الـ1.5 مليون فدان بلغ حتى الآن نحو 3.6 مليار جنيه.

وأشار إلى أن أعمال البنية التحتية للمشروع ضمت حفر الآبار ومد شبكات الري المحورى والري بالتنقيط، ورصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات.

لافتًا إلى أن الشركة لن تطرح أية أراض جديدة من أراضي المشروع على صغار المزارعين والمستثمرين قبل انتهاء كافة أعمال البنية التحتية، وفقًا لخطة تنموية متكاملة تعمل الشركة من خلالها حاليًا.