شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تضيف المواليد الجدد على بطاقات التموين .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلبة فى تفعيل خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين والتى بدأت فى تنفيذها إلكترونيا منذ عدة أشهر، وفى أول يوليو الماضى بدأت الوزارة فى رفع الحد الأدنى بإضافة المواليد الجدد أو استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهرى حتى 2400 جنيه.

وتتيح الخدمة على بوابة مصر االرقمية وموقع دعم مصر دون الحاجة للذهاب الى مكاتب التموين، حيث يحق لصاحب البطاقة التموينية من الأسر الأولى بالرعاية التى لا يزيد دخله الشهرى عن 2400 جنيه إضافة أفراد جدد من أسرته على بطاقة التموين بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة الواحدة، فمثلا البطاقة المقيد عليها الزوج والزوجة يحق لها إضافة فردين آخرين من الأبناء بحيث لا يتجاوز عددد أفراد الأسرة المقيدة على بطاقة التموين عن 4 أفراد.

وتأتى إتاحة خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين على موقع دعم مصر وبوابة مصر ضمن إتاحة 12 خدمة من الخدمات الخاصة ببطاقات التموين إلكترونيا منها، إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين، واستخراج بدل تالف للبطاقة، إصدار بطاقة تموين جديدة وفقا للقواعد بالنسبة للأسر الأولى بالرعاية، وإصدار بطاقة فصل اجتماعي وأيضا خدمة نقل البطاقة من محافظة الى أخرى، وتحويل مستفيدى الخبز الى مستفيدي تموين، وإضافة أفراد جدد وفقا للقواعد الجديدة، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا، تفعيل البطاقة واستلام الرقم السرى، إعادة ارسال الرقم السرى ، استعلام عن صرف البطاقة ، استعلام عن حلة الطلب ".