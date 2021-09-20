شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نتائج الإصلاح الاقتصادي برهنت على صواب الرؤية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان مصر تواصل بخطي ثابتة ورغم كل التحديات تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولى

وأضاف الرئيس السيسي، أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي برهنت على صواب الرؤية المصرية وباتت محل إشادة دولية واسعة من مؤسسات التمويل الدولية.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.