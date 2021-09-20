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الرئيس السيسي: نتائج الإصلاح الاقتصادي برهنت على صواب الرؤية المصرية

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان مصر تواصل بخطي ثابتة ورغم كل التحديات تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولى

وأضاف الرئيس السيسي، أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي برهنت على صواب الرؤية المصرية وباتت محل إشادة دولية واسعة من مؤسسات التمويل الدولية.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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