شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصنع هيئة النظافة صناديق القمامة وأعمدة الإنارة؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، عددا من الورش الإنتاجية وورش صيانة المعدات والتى تم تطويرها مؤخرا، ويعرض الخليج 365، أهم المعلومات عن ورش هيئة النظافة وأهم ما تنتجه تلك الورش.



1. إنتاج أعمدة الإنارة والأسوار وصناديق القمامة .

2. إصلاح معدات الهيئة من سيارات ولوادر ومعدات ثقيلة.

3. تضم الورش أقسام حدادة ونجارة ولحام وسمكره وسروجيه وبراده وترزية وكهرباء ونقاشة ومسبك.

4. تنتج ملابس عمال الهيئة بالكامل، وملابس العمال بالمصانع من خلال التعاقد.

5. قسم النجارة يصنع غرف نوم وانتريهات ومكاتب وبرجولات.

6. قسم الحدادة و ورشة السمكرة تصنع صناديق القمامة والأسوار الحديدية بدلا من شرائها.

7. مساحة ورش المعدات الثقيلة 5100 م2 .

8. الورش الإنتاجية مساحتها 2.8 فدان .

9. تضم الورش 325 عامل و17 قسم لتلبية احتياجات الهيئة.

10. تم تطوير الورش الإنتاجية بتكلفة 12 مليون جنيه.