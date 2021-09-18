أخبار مصر

"الري" تكشف جهود التحول نحو التنمية الخضراء

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا عدة للتحول نحو التنمية الخضراء في مواجهة التغيرات المناخية، مضيفًا أن مصر تواجّه نتيجة التغيرات المناخية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هناك مخرات سيول تبقى 10 سنوات جافة ومرة واحدة تصبح ممتلئة، والوزارة مستعدة وجرى إنشاء 1500 منشأ للحماية من السيول ومخاطرها في العديد من المحافظات، ومنها البحر الأحمر، ونعمل على مكافحة ارتفاع منسوب البحر، وذلك من خلال حماية الشواطئ".

وتابع: "البحيرات الصناعية التي تجمع المياه نستفيد منها في العديد من الخدمات للبدو، وتوفير مصدر مياه إضافية للبدو لاستخدامها".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا