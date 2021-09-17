شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: استخراج 699 شهادة قياس مهارة وتعيين 437 شاباً بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 26 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ12 عاملا غير منتظم، و30 ألفاً و962 جنيها رعاية صحية لـ 23 عاملا، فضلاً عن تسجيل 115 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشارت الوزارة إلي أن المديرية قامت بتعيين 437 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شاب من ذوى الهمم والقدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 2166 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 699 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال علي أبو الحسن مدير المديرية - في تقريره للوزارة عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي- إن المديرية تلقت 27 شكوى عمالية ، تم تسويتها بالكامل.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 100 منشأة، وأسفر عن تحرير 23 محضراً للمنشآت المخالفة.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 252 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، فضلاً عن عقد ندوة توعية عمالية.