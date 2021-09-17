تقرير التنمية البشرية: 312 ألف مستفيد من برامج الإسكان الاجتماعي حتى يونيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، من قبل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

ويعكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

ويرصد التقرير الاستثمار في البشر نحو نظام عصري للتعليم والصحة والسكن اللائق.

سكن لائق

تعد مصر واحدة من دول العالم التي نصت على "الحق في السكن" في دستورها الصادر عام 2014، إذ تنص المادة 78 من الدستور على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.

وفي عام 2014 أعلن عن برنامج طموح للإسكان الاجتماعي يجري من خلاله إنشاء مليون وحدة سكنية لتعزيز إتاحة السكن اللائق للجميع، خاصة أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي حتى يونيو 2020 قرابة 312 ألف مستفيد، حصلوا على دعم نقدي من صندوق الإسكان الاجتماعي يصل إلى 9.4 مليار جنيه، وبتمويل عقاري في حدود 8.30 مليار جنيه، سدد من جهات التمويل العقاري "بنوك - شركات" التمويل العقاري وكان إجمالي عدد الحاصلين على دعم من الصندوق في العام السابق يونيو 2019، بلغ نحو 248 ألف مستفيد، منهم نحو 20 %من الإناث وخلال العام المالي 2019/2020، بلغ عدد الحاصلين على دعم من الصندوق قرابة 64 ألف مستفيد منهم نحو 25% من الإناث، حصلوا على دعم يقدر بقرابة 907 ملايين جنيه، وبتمويل عقاري يصل إلى 9.6 مليار جنيه.

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