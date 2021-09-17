فشلت في الانتحار وقُتلت بـ14 طعنة.. جريمة "البلطجي وأم العيال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس عن تفاصيل صادمة في اتهام أربعيني بتعذيب زوجته وقتلها مهشمة الرأس وممزقة الجسد بمنطقة الهرم، غرب المحافظة.

تبين بالفحص أن المتهم "محمد" يبلغ من العمر 40 سنة، وشهرته "سرينة" سبق اتهامه في قضايا مخدرات، اعتاد الاعتداء بالضرب على زوجته.

سوء معاملة الأربعيني لوالدة أطفاله الثلاثة لم تتغير حتى أنها منذ أشهر قليلة قفزت من شرفة الشقة؛ هربا من سوء معاملته لها.

في تلك المرة، ألقى رجال المباحث القبض على الزوج لاتهامه بإلقاء زوجته التي كانت تتلقى العلاج حينها بالمستشفى قبل أن تكشف التحريات وأقوالها سلامة موقفه القانوني وتم إخلاء سبيله.

اليوم الخميس، أنهى المتهم حياة زوجته بـ14 طعنة متفرقة بالجسم مستخدما سلاح أبيض فضلا عن تهشيم رأسها بآلة حادة سقطت على إثرها جثة هامدة.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم صاحب السجل الإجرامي بعد هروبه من مسرح الجريمة. ونفت مصادر أمنية ما تناقله البعض حول ضبطه واعترافه بجريمته "لسه هربان".