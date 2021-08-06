شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: المياه المتوقعة فى موسم الفيضان فوق المتوسط ومستعدون لاستيعاب أى كمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إن فيضان النيل لا يمكن حسابه بشكل دوري، بل أن هناك جهاز تنبؤ بالأمطار يتابع منسوب المياه في النيل، وقدرة البحيرات على استيعاب الأمطار التي تهطل، والمؤشرات حتى اليوم تقول إن فيضان النيل فوق المتوسط وأن هناك زيادة في هطول الأمطار، وهو ما تشهده عدة مناطق في العالم، ونهر النيل تأثر بتلك الظاهرة.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذع على قناة "dmc": "كمية المياه المتوقعة ستكون فوق المتوسط، والفيضان الحالي هو خير، ومعتاد في هذا الوقت من العام هو وقت الأمطار، ووزارة الري اعتادت على متابعة كميات المطر في تلك الأوقات، وهناك إجراءات مصاحبة في حال وجود زيادة في كميات المياه".

وقالت: "الأمطار التي سقطت في أعالي النيل أعلى من المعدل الطبيعي ونحن في بداية الموسم، وقد مر 5 أيام فقط على الموسم، ولكن معدلات الأمطار كبيرة، ونتمنى أن يكمل الموسم على هذا الحال، والمؤشرات المبدئية تقول إن الفيضان عالي".

وتابعت: "يتم التأكيد على شبكة الترع والمصارف لاستقبال كميات مياه أكبر، وتكون محطات الرفع في استعداد على رفع المياه من المجاري المائية".