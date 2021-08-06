شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا "متوسط" فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

التعليم تعلن ضوابط امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل والصف الثالث الإعدادى



البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض

وكيل الأزهر يتفقد مراكز تصحيح الثانوية ويؤكد: لا تهاون فى حقوق الطلاب

التعليم العالي: 15 ألف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

مستشار الرئيس للصحة عن مواجهة كورونا: ملحمة مصرية قادها أطباء الأمراض الصدرية

الصحة تتعاقد على عقارين جديدين لمواجهة الحالات البسيطة والمتوسطة لكورونا

وزيرة الصحة: خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا "متوسط" فى مصر

النقل: أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديد ثابتة ولم تشهد زيادات

الكهرباء: استقرار الشبكة رغم وصول الأحمال 33 ألف 700 ميجا وات لأول مرة فى مصر

تنسيق الجامعات 2021 .. تعليمات جديدة للمرشحين لاختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية

وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول تخريج أول دفعتين من طلاب مشروع "مودة"

التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ73 ألف و318 مريض إدمان خلال 7 أشهر

الكهرباء: فاتورة أغسطس دائما ما تكون الأعلى طوال العام بسبب ارتفاع الحرارة

تشغيل الخط الثالث للمترو من عدلى منصور حتى الهايكستب ينتهى 9 مساء اليوم