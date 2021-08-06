شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بالأعمال المصرى الجديد لدى ليبيا يتسلم مهام منصبه رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم السفير تامر مصطفى مهام منصبه قائما بالأعمال المصرى لدى طرابلس بشكل رسمى، حيث استهل لقاءاته باجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبى محمد الحويج، بحضور مدير الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومدير إدارة التعاون الدولى بالوزارة، وذلك فى إطار التنسيق للاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة، كما تطرق اللقاء لتعزيز التعاون التجارى والتنسيق بين الفعاليات الاقتصادية بين مصر وليبيا.

وعلم الخليج 365 أن القائم بالاعمال المصرى الجديد السفير تامر مصطفى، قد تسلم مهام منصبه بشكل رسمي مطلع الشهر الجارى، حيث شغل من قبل منصب قائمًا بالأعمال لمصر لدى البصرة فى العراق.