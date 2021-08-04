شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: خروج عربة قطار القاهرة/أسوان عن القضبان بسوهاج دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكك الحديدية صباح اليوم انه أثناء تخزين قطار 188 روسي القاهرة / أسوان علي المخزن بمحطة طما بسوهاج لمرور قطار 988 تلاحظ للسائق سقوط البوجي الخلفي للعربة السابعة من القطار ولا توجد إصابات ولا وفيات.

وأضافت هيئة السكة الحديد فى بيان لها، أنه تم تحريك الأوناش للتعامل مع الواقعة، تم فصل العربة السابعة وتركها وتحرك قطار 188 مستأنفا رحلته.

وأكدت هيئة السكة الحديد، عودة حركة القطارات علي خط الصعيد لطبيعتها، بعدما تسببت هذه الواقعة فى تأخير بعض القطارات، متقدمة باعتذارها لجمهور الركاب عن هذا التأخير.